Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными

Исследователи проанализировали 55 излюбленных туристами порталов. Их безопасность оценивалась по пятибалльной системе — по баллу за каждый критерий. Например, было проверено, насколько строги требования к паролю пользователя.

В итоге, только 11% исследуемых сайтов (шесть штук) получили оценку четыре или пять. Самым надежным эксперты определили портал Airbnb, единственный, кто получил максимальную пятибалльную оценку. Ноль баллов из возможных пяти получила компания Norwegian Cruise Line.