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10:12 (мск), источник: Российская газета

Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными

Большая часть, 89% сайтов для бронирования авиабилетов и жилья небезопасны. Это выяснила в ходе исследования компания Dashlane, сообщает Travel Daily News.

Источник: Российская газета

Исследователи проанализировали 55 излюбленных туристами порталов. Их безопасность оценивалась по пятибалльной системе — по баллу за каждый критерий. Например, было проверено, насколько строги требования к паролю пользователя.

В итоге, только 11% исследуемых сайтов (шесть штук) получили оценку четыре или пять. Самым надежным эксперты определили портал Airbnb, единственный, кто получил максимальную пятибалльную оценку. Ноль баллов из возможных пяти получила компания Norwegian Cruise Line.

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