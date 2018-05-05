СМИ: российский военный крейсер может изменить баланс сил в трех регионах мира

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что использование крейсера «Шторм» в Средиземном море обеспечило бы России возможность лучше поддерживать безопасность Сирии и лишить НАТО полного господства в регионе. Другим регионом, где может эксплуатироваться новый авианосец, может стать Арктика, так как «Шторм» пригоден к работе при экстремальных условиях.

Еще одной областью, где оправдано применение крейсера, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Как отмечает издание, в последнее время Китай, Япония, США, Великобритания и Франция нарастили военное присутствие в этом регионе, поэтому России также требуется увеличить свои силы, чтобы изменить баланс не в пользу стран Запада и Японии.