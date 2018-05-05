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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Один в один: в Финляндии нашли озеро-«двойник» Трампа

Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle.

Источник: AP 2018

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Vimpelinlampi ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.

Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.

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