Один в один: в Финляндии нашли озеро-«двойник» Трампа

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Vimpelinlampi ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.