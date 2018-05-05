Один в один: в Финляндии нашли озеро-«двойник» Трампа
Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle.
Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Vimpelinlampi ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.
Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.