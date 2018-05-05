Глава Anna News Марат Мусин умер в Казани

«Марат Мусин скончался. Врачи назвали причиной смерти тромбофлебит», — сказали в пресс-службе сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы», в котором принимал участие журналист.

Агентство Anna News было зарегистрировано в 2011 году в Абхазии. В качестве его корреспондента Марат Мусин вел репортажи из Сирии, Ливии и Украины.