Глава Anna News Марат Мусин умер в Казани
Причиной смерти журналиста врачи назвали тромбофлебит.
Причиной смерти журналиста врачи назвали тромбофлебит.
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Казани скончался основатель и лидер сетевого информационного агентства Anna News Марат Мусин, сообщает ТАСС.
«Марат Мусин скончался. Врачи назвали причиной смерти тромбофлебит», — сказали в
Агентство Anna News было зарегистрировано в 2011 году в Абхазии. В качестве его корреспондента Марат Мусин вел репортажи из Сирии, Ливии и Украины.