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23:03 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанка раскритиковала поезд «Тұлпар-Тальго», курсирующий из Алматы в Павлодар

Девушка опубликовала гневный пост на своей странице в Facebook. Как сообщила Алена, в 4-местном купе невозможно расслабиться, особенно, когда пассажиру предстоит находится в поезде сутки, отметив, что Тальго — кукольный поезд.

Источник: Nur.kz

Жительница Алматы Алена Сергеевна в соцсети выразила свое возмущение по поводу поезда «Тұлпар-Тальго», передает NUR.KZ.

Девушка опубликовала гневный пост на своей странице в Facebook. Как сообщила Алена, в 4-местном купе невозможно расслабиться, особенно, когда пассажиру предстоит находится в поезде сутки, отметив, что «Тальго» — кукольный поезд для кукольных людей.

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Женщина уверена, что эти поезда подходят для южного испанского климата, но не адаптированы для ветреного, холодного Казахстана. В доказательство своим словам Алена рассказала случай, когда «Тальго» уже замерзал в пути, тогда на помощь был пригнан старый поезд на угле.

По словам девшуки, проводники сами жалуются на тяжелые условия работы в этих поездах. Алена отметила, что и в купе, и в проходах очень тесно.

«В коридоре не разойтись, не расступиться! Опять возникает вопрос! Как пройти народу с детьми, с баулами в узком проходе? Там даже я, с малыми габаритами, еле вписалась», — поделилась девушка.

Она уверена, что такие поезда предназначены только для коротких поездок, максимум, на 5 часов, но никак не для огромных расстояний. В конце своего поста Алена обратилась к руководству компании с просьбой самим объездить Казахстан на поезде «Тальго» и понять, что чувствуют работники и пассажиры.

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