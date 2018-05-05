Казахстанка раскритиковала поезд «Тұлпар-Тальго», курсирующий из Алматы в Павлодар

Источник: Nur.kz

Жительница Алматы Алена Сергеевна в соцсети выразила свое возмущение по поводу поезда «Тұлпар-Тальго», передает NUR.KZ.

Девушка опубликовала гневный пост на своей странице в Facebook. Как сообщила Алена, в 4-местном купе невозможно расслабиться, особенно, когда пассажиру предстоит находится в поезде сутки, отметив, что «Тальго» — кукольный поезд для кукольных людей.

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Женщина уверена, что эти поезда подходят для южного испанского климата, но не адаптированы для ветреного, холодного Казахстана. В доказательство своим словам Алена рассказала случай, когда «Тальго» уже замерзал в пути, тогда на помощь был пригнан старый поезд на угле.

По словам девшуки, проводники сами жалуются на тяжелые условия работы в этих поездах. Алена отметила, что и в купе, и в проходах очень тесно.

«В коридоре не разойтись, не расступиться! Опять возникает вопрос! Как пройти народу с детьми, с баулами в узком проходе? Там даже я, с малыми габаритами, еле вписалась», — поделилась девушка.