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21:32 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ узнали, кто сошьет свадебное платье Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл наденет на свадьбу с британским принцем Гарри платье от модного дома Ralph&Russo, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье и занятые в модной индустрии.

Платье от Ralph&Russo Меган уже выбирала для официальной фотосессии после объявления о помолвке. По данным издания, ее свадебное платье будет вышито вручную и украшено бисером. Стоимость наряда составит около 100 тыс фунтов ($135 тыс), отмечается, что семья принца Гарри оплатит его в частном порядке.

«Это звучит сильно, но это свадьба года, и сотни часов человеческого труда были потрачены на изготовление [платья]. Практически все было сделано вручную», — отметил один из источников.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу британцев со своей едой.

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