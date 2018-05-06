«Краснодар» переиграл «СКА-Хабаровск» в матче РФПЛ
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1.
Футболисты «СКА-Хабаровска» на своем поле уступили «Краснодару» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.
Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Виктор Классон, забивший единственный мяч на 46 минуте.
После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 13 баллов, находится на шестнадцатой позиции.
Российская футбольная
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1.