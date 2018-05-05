Водителям Алматы разрешили бесплатно парковаться 9 мая

Источник: Zakon.kz

«Хозяева стоянок» — ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» — решили сделать праздничный подарок жителям и гостям южной столицы, но только на День Победы, сообщает портал «Колеса».

Все остальные выходные дни парковки будут работать в обычном режиме. То есть тротуарные — с 08:00 до 19:00, а площадочные — круглосуточно.