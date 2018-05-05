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23:04 (мск), источник: Zakon.kz

Водителям Алматы разрешили бесплатно парковаться 9 мая

Остальные выходные дни парковки будут работать в обычном режиме.

Источник: Zakon.kz

«Хозяева стоянок» — ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» — решили сделать праздничный подарок жителям и гостям южной столицы, но только на День Победы, сообщает портал «Колеса».

Все остальные выходные дни парковки будут работать в обычном режиме. То есть тротуарные — с 08:00 до 19:00, а площадочные — круглосуточно.

Напомним: тротуарные парковки — те, что обустроены у обочины, а площадочные — соответственно на площадках с ограждением и шлагбаумом. Расположены они в районе школы «Мирас», БЦ «Нурлы Тау» и около вещевых рынков на Северном кольце.

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