МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы

Источник: РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, в ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям, управляющим автотранспортным средством, припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.