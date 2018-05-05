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21:49 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра с порывами до 13−18 метров в секунду в субботу.

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Источник: РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, в ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям, управляющим автотранспортным средством, припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

Сообщается, что при сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В Москве действует повышенный уровень погодной опасности
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
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