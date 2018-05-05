МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра с порывами до 13−18 метров в секунду в субботу.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра с порывами до 13−18 метров в секунду в субботу.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, в ближайшие
МЧС рекомендует водителям, управляющим автотранспортным средством, припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.
Сообщается, что при сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.