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08:36 (мск), источник: РИА Новости

Врио красноярского губернатора получил в наследство почти 200 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 5 май — РИА Новости. Доходы врио губернатора Красноярского края Александра Усса в 2017 году составили 221,6 миллиона рублей, из которых почти 193 миллиона получены в порядке наследования, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 5 май — РИА Новости. Доходы врио губернатора Красноярского края Александра Усса в 2017 году составили 221,6 миллиона рублей, из которых почти 193 миллиона получены в порядке наследования, сообщается на официальном сайте правительства региона.

В размещенном на портале краевого правительства документе сообщается также, что в собственности Усса находятся четыре земельных участка в России, один жилой дом площадью более 324 квадратных метра, четыре дачных дома, площадь одного из которых составляет 308 «квадратов», одно хозяйственное сооружение и легковой автомоиль Land Rover Range Rover. Также у него в пользовании находится один земельный участок, квартира и недостроенный жилой комплекс.

В 2016 году доход Усса составил чуть менее 25 миллионов рублей. Доход супруги главы региона составил в 2017 году 52,5 миллиона рублей.

Губернатор региона Виктор Толоконский объявил о своей отставке 27 сентября 2017 года на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Усса врио главы региона. Вскоре после назначения Усс заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора региона. Выборы губернатора края состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Усс («Единая Россия») бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года.

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