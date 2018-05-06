В американских городах стартовала акция «Бессмертный полк»

Самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

«Каждый год количество людей увеличивается. В прошлом году было до полутора тысяч. Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли 2 тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров», — сказал РИА Новости представитель организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

По набережной Гудзона «однополчане» прошли до мемориала воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парке — к восьми колоннам с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений.

Акция традиционно проходит в ближайшую субботу перед 9 мая.