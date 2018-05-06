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09:05 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье появится первая кибер-дружина

Под предлогом защиты детей, они намерены искать и блокировать в интернете опасный контент.

Источник: Reuters

Приморцев, желающих бороться с незаконным контентом в Интернете, приглашают пройти конкурс на вступление в медиабратство «Киберволонтеры», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Общественное движение «Киберволонтеры», созданное в рамках проекта «Безопасность детей в Интернете». Организаторами медиадвижения стали департамент по делам молодежи Приморского края, аппарат краевой антитеррористической комиссии, Молодежная палата при Думе Владивостока совместно с командой проекта «Детство в радости без опасности».

«Планируется, что киберволонтеры будут искать деструктивных материалов в региональном сегменте Интернета, взаимодействуя с правоохранительными органами по противодействию распространению противоправного контента», рассказали в аппарате антитеррористической комиссии Приморского края.

Специалисты пояснили, что каждый киберволонтер получит именную карту, подтверждающую его членство в движении и предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы. Среди них возможность бесплатного прохождения образовательных тренингов и семинаров, участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях, проходящих в Приморье, а также дополнительные материальные поощрения.

«Десять самых активных киберволонтеров по итогам каждого месяца будут получать билеты в кино, а трое лучших по итогам года ноутбук, планшет и смартфон», уточнили в ведомстве.

Чтобы стать киберволонтёром, необходимо до 15 мая прислать свое резюме с фотографией, ссылками на профили в соцсетях, контактным номером телефона, а также ответом на вопрос «Зачем я хочу стать киберволонтером?» на электронный адрес go@cybervolunteers.ru.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор на этом этапе, будут приглашены на личное собеседование, и только 50 человек по итогам конкурса получат статус киберволонтера.

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