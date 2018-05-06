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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцев предупредили о сильном ветре

Сотрудники МЧС советуют жителям не нарушать требования пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

По данным синоптиков сегодня, 6 мая, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные осадки. На дорогах гололед. В течение суток порывы северо-западного ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС региона.

— Жителям следует быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами! — предупреждают в пресс-службе ведомства. — Любые огневые работы запрещены! В ветреную погоду даже незначительные возгорания принимают гигантские размеры, тушение огня выходит из-под контроля и угрожает жизни людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Сотрудники МЧС призывают жителей граждан не сжигать мусор на придомовой территории, не выбрасывать непотушенные окурки и спички из окон автомобилей, следить, чтобы дети не баловались с огнем.

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