Красноярцев предупредили о сильном ветре

Источник: Комсомольская правда

По данным синоптиков сегодня, 6 мая, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные осадки. На дорогах гололед. В течение суток порывы северо-западного ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС региона.

— Жителям следует быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами! — предупреждают в пресс-службе ведомства. — Любые огневые работы запрещены! В ветреную погоду даже незначительные возгорания принимают гигантские размеры, тушение огня выходит из-под контроля и угрожает жизни людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.