Красноярцев предупредили о сильном ветре
Сотрудники МЧС советуют жителям не нарушать требования пожарной безопасности.
Сотрудники МЧС советуют жителям не нарушать требования пожарной безопасности.
По данным синоптиков сегодня, 6 мая, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные осадки. На дорогах гололед. В течение суток порывы
— Жителям следует быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами! — предупреждают в
Сотрудники МЧС призывают жителей граждан не сжигать мусор на придомовой территории, не выбрасывать непотушенные окурки и спички из окон автомобилей, следить, чтобы дети не баловались с огнем.