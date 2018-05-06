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09:04 (мск), источник: Вести Приморье

Танк из «Приусов» выстроили автомобилисты Приморья (видео)

Активисты автоклуба «Приус» и совета молодёжи ААК «Прогресс составили из 30 автомобилей марки «Тойота Приус» фигуру танка.

Накануне 9 мая необычный флэшмоб провели автомобилисты приморского города Арсеньев. Активисты автоклуба «Приус» и совета молодёжи ААК «Прогресс составили из 30 автомобилей марки «Тойота Приус» фигуру танка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на @arstv.

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