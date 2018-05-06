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09:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Мэр Владивостока Веркеенко сдержал обещание

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко сдержал обещание, данное в Facebook, сообщает DEITA. RU.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, он пообещал, что в ночь на воскресенье, 6 мая, все работы по укладке асфальта на Второреченском мосту будут выполнены.

«Ремонт асфальтового покрытия и швов на мосту на Русской сегодня собрал огромную пробку. Добрался утром разобраться на мотоцикле… Рассказали мне про сорванные тайфуном графики, неработающие асфальтовые заводы и рассогласованность действий подразделений», — написал тогда Веркеенко.

Как отмечают автолюбители, работы действительно выполнены. В подтверждение слов автомобилисты сняли видео.

«Все залатано, все хорошо. Машины быстро едут. На полосе, которая ведет из города, продолжаются небольшие ремонтные работы, но основное обещание выполнено», — рассказывают они.

Ирина Петрова.

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