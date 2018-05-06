Из-за велосипедистов в Омске 8 мая перекроют несколько улиц
Для проезда закроют семь участков в течение дня.
Для проезда закроют семь участков в течение дня.
8 мая в Омске пройдут соревнования велосипедистов, а также митинг в честь 73-й годовщины Дня Победы, который организует Омский
С 10:00 до 12:00 будут закрыты для проезда пять участков:
улица 25-я Линия от улицы 20 лет РККА до улицы Масленникова; улица Масленникова от улицы 20-я Линия до улицы Николая Худенко; улица Николая Худенко; улица Николая Кузнецова от улицы Масленникова до автодороги в районе дома № 21Б, корпус 1 по улице Дементьева; автодорога от улицы Николая Кузнецова до 4-го Енисейского проезда.
Кроме того, вечером состоится чемпионат Сибирского федерального округа по
С 17:00 до 22:00 будут перекрыты два участка:
улица Ленина от Тарской до пересечения с улицами Партизанской и Щербанева; улица Герцена от Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.
Парковка на этих улицах с 8:00 утра до окончания мероприятий также будет запрещена.
Напомним, дороги также буду перекрываться 7 и 9 мая.