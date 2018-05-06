Из-за велосипедистов в Омске 8 мая перекроют несколько улиц

8 мая в Омске пройдут соревнования велосипедистов, а также митинг в честь 73-й годовщины Дня Победы, который организует Омский научно-исследовательский институт приборостроения. В связи с этими мероприятиями и с учетом маршрута велогонки в городе изменится схема проезда.

С 10:00 до 12:00 будут закрыты для проезда пять участков:

улица 25-я Линия от улицы 20 лет РККА до улицы Масленникова; улица Масленникова от улицы 20-я Линия до улицы Николая Худенко; улица Николая Худенко; улица Николая Кузнецова от улицы Масленникова до автодороги в районе дома № 21Б, корпус 1 по улице Дементьева; автодорога от улицы Николая Кузнецова до 4-го Енисейского проезда.

Кроме того, вечером состоится чемпионат Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе Критериум, ради которого перекроют еще две улицы в центре.

С 17:00 до 22:00 будут перекрыты два участка:

улица Ленина от Тарской до пересечения с улицами Партизанской и Щербанева; улица Герцена от Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.

Парковка на этих улицах с 8:00 утра до окончания мероприятий также будет запрещена.