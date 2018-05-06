Движение в центре Москвы перекрыто из-за генеральной репетиции парада

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/659486220066" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 6​:​30 до окончания репетиции перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная. Также перекрыты Никитский и Тверской бульвары, Большом Каменный и Москворецкий мосты.

По Театральному, Лубянскому, Китайгородскому и Устьинскому проезду также нет движения, как и по Васильевскому спуску, Старой и Новой площадям, Устьинской, Серебряническую, Подгорскую, Болотной, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.