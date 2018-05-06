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08:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Движение в центре Москвы перекрыто из-за генеральной репетиции парада

В Москве 6 мая в 10:00 начнется генеральная репетиция парада Победы. С 6:00 до окончания репетиции будут перекрыты Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная улица.

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С 6​:​30 до окончания репетиции перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная. Также перекрыты Никитский и Тверской бульвары, Большом Каменный и Москворецкий мосты.

По Театральному, Лубянскому, Китайгородскому и Устьинскому проезду также нет движения, как и по Васильевскому спуску, Старой и Новой площадям, Устьинской, Серебряническую, Подгорскую, Болотной, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.

Кроме того, с 6:00 станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Во время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице ограничат выход пассажиров со станций «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» (в сторону Никольской улицы), «Китай-город» (в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда).

Десятки столичных улиц перекроют на время репетиции Парада Победы
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
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