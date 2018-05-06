Амурская тигрица из Крыма оказалась идеальной мамой
В Крыму в Белогорье в
В Крыму в Белогорье в
Среди детенышей — три мальчика и одна девочка, они еще наполовину слепые, но уже издают милые звуки, как будто пытаются рычать. Малыши не отходят от счастливой мамы, которая их сама выкармливает. Они много времени проводят на улице на зеленой травке, ведь погода позволяет, сообщает парк львов в Фейсбуке.
Василиса — очень хорошая мама, видно, что она наслаждается общением с малышами. Она никогда не отказывалась от своих детей, как это бывает у тигров в неволе, наоборот, иногда помогала выкармливать чужих детенышей. Парк львов «Тайган» — крупнейший питомник различных пород львов и других крупных хищников. Он расположен возле озера Тайган на площади более 30 гектаров.