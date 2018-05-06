Амурская тигрица из Крыма оказалась идеальной мамой

Среди детенышей — три мальчика и одна девочка, они еще наполовину слепые, но уже издают милые звуки, как будто пытаются рычать. Малыши не отходят от счастливой мамы, которая их сама выкармливает. Они много времени проводят на улице на зеленой травке, ведь погода позволяет, сообщает парк львов в Фейсбуке.