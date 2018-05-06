Студенты морского вуза Приморья победили в краевом фестивале ГТО

На открытии фестиваля почётные гости вручили золотые знаки отличия ГТО приморцам, которые уже успешно выполнили нормативы комплекса. Многократный чемпион мира, Европы и России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр Виталий Оботин отметил, что ему было очень приятно чествовать отличников комплекса «Готов к труду и обороне».

За три дня студенты проверили себя в девяти испытаниях на силу, скорость и выносливость. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, участники фестиваля состязались в беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании и отжимании, метании снаряда, прыжке в длину с места, плавании и других дисциплинах.

По итогам фестиваля в личном первенстве среди девушек первое место заняла Юлия Ткаченко из МГУ имени Невельского, второе — Ирина Мясоедова из Тихоокеанского государственного медицинского университета, третье досталось студентке Дальрыбвтуза Дарье Матлак. Среди мужчин весь пьедестал заняли студенты МГУ имени Невельского: Владимир Лунев, Алексей Шаповал и Иван Гончаренко. В командном зачете кубок краевого департамента физической культуры и спорта за первое место вручили команде МГУ имени Невельского, за второе — студентам ТГМУ, за третье — Дальрыбвтузу. Участников, которые выполнили нормативы комплекса, представят на награждение бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия ГТО. По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, сейчас в регионе открыто 27 центров тестирования — один региональный и 26 муниципальных.

«Каждый муниципалитет работает в этом направлении, проводит фестивали, плановые тестирования, которые позволяет всем желающим выполнить нормативы комплекса ГТО», — подчеркнул Жан Кузнецов.