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08:47 (мск), источник: Восток Медиа

Студенты морского вуза Приморья победили в краевом фестивале ГТО

Во Владивостоке завершился краевой фестиваль приморских вузов «ГТО в студенческую жизнь». За награды боролись 150 участников возрастом от 18 до 24 лет в составе пяти команд. Победу одержали студенты Морского государственного университета имени Невельского.

На открытии фестиваля почётные гости вручили золотые знаки отличия ГТО приморцам, которые уже успешно выполнили нормативы комплекса. Многократный чемпион мира, Европы и России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр Виталий Оботин отметил, что ему было очень приятно чествовать отличников комплекса «Готов к труду и обороне».

За три дня студенты проверили себя в девяти испытаниях на силу, скорость и выносливость. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, участники фестиваля состязались в беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании и отжимании, метании снаряда, прыжке в длину с места, плавании и других дисциплинах.

По итогам фестиваля в личном первенстве среди девушек первое место заняла Юлия Ткаченко из МГУ имени Невельского, второе — Ирина Мясоедова из Тихоокеанского государственного медицинского университета, третье досталось студентке Дальрыбвтуза Дарье Матлак. Среди мужчин весь пьедестал заняли студенты МГУ имени Невельского: Владимир Лунев, Алексей Шаповал и Иван Гончаренко. В командном зачете кубок краевого департамента физической культуры и спорта за первое место вручили команде МГУ имени Невельского, за второе — студентам ТГМУ, за третье — Дальрыбвтузу. Участников, которые выполнили нормативы комплекса, представят на награждение бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия ГТО. По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, сейчас в регионе открыто 27 центров тестирования — один региональный и 26 муниципальных.

«Каждый муниципалитет работает в этом направлении, проводит фестивали, плановые тестирования, которые позволяет всем желающим выполнить нормативы комплекса ГТО», — подчеркнул Жан Кузнецов.

Сейчас на сайте www.gto.ru зарегистрировано 34 685 приморцев. За период внедрения комплекса ГТО в крае с 1 января 2016 в тестировании приняли участие 21 550 человек. Успешно выполнили нормативы 8 118 человек, из них золотой знак отличия получили 2 984, серебряный — 3 428, бронзовый — 1 706 человек. Стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск.

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