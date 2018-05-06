Среди приморских «випов» появился ещё один байкер

Глава Приморского края Андрей Тарасенко приобщился к байкерскому движению, побывав в субботу на открытии мотосезона-2018. Компанию ему составили вице-губернаторы Константин Богданенко и Павел Серебряков, мэр Владивостока Виталий Веркеенко — правда, все трое, в отличие от капитана-подводника Тарасенко, давно и серьёзно увлечены мотоциклами. А главе края организаторы Bike Festival сделали подарок с намёком — байкерский шлем.

В открытии сезона участвовали больше тысячи человек из городов Приморского края, а также гости — хабаровчане. И это не считая многочисленных друзей байкеров и просто зрителей. Сначала проехали по улицам Владивостока до центральной площади. Там были представлены не только современные мотоциклы, но и техника времён Великой Отечественной войны. Многие фотографировались там, а потом и за городом, на территории спортивно-развлекательного комплекса «Приморское кольцо». Врио губернатора приехал туда с супругой, Светланой Тарасенко: оба наблюдали за выступлениями мастеров вождения и рок-групп, побывали на выставке мотоциклетной техники.