В Екатеринбурге всю следующую неделю будет дождь

Жителям Екатеринбурга впору снять пуховики после недавнего снегопада и приготовиться к дождям. Всю рабочую неделю синоптики Гисметео обещают уральцам дожди. Поэтому самое время запастись зонтиками и резиновыми сапогами. Однако расстраиваться не стоит. В городе все это время будет теплая погода.

Небольшие дожди в Екатеринбурге начнутся в понедельник, 7 мая, и закончатся только в субботу, 12 мая. Больше всего осадков ожидается в четверг, 10 мая.

В понедельник и вторник в городе воздух прогреется до 9−11 градусов тепла. При этом в День победы в Екатеринбурге, 9 мая, будет особенно тепло. Столбик термометра резко подпрыгнет до +17 градусов.

На следующий день, в четверг, похолодает до 14 градусов. Но в пятницу, 11 мая, горожан ожидает вновь теплая погода до + 17 градусов.