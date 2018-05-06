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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге всю следующую неделю будет дождь

Температура воздуха при этом прогреется до 17 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 63% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Жителям Екатеринбурга впору снять пуховики после недавнего снегопада и приготовиться к дождям. Всю рабочую неделю синоптики Гисметео обещают уральцам дожди. Поэтому самое время запастись зонтиками и резиновыми сапогами. Однако расстраиваться не стоит. В городе все это время будет теплая погода.

Небольшие дожди в Екатеринбурге начнутся в понедельник, 7 мая, и закончатся только в субботу, 12 мая. Больше всего осадков ожидается в четверг, 10 мая.

В понедельник и вторник в городе воздух прогреется до 9−11 градусов тепла. При этом в День победы в Екатеринбурге, 9 мая, будет особенно тепло. Столбик термометра резко подпрыгнет до +17 градусов.

На следующий день, в четверг, похолодает до 14 градусов. Но в пятницу, 11 мая, горожан ожидает вновь теплая погода до + 17 градусов.

В выходные 12 и 13 мая в городе будет солнечно и тепло до 15−17 градусов.

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