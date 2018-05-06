В Екатеринбурге всю следующую неделю будет дождь
Температура воздуха при этом прогреется до 17 градусов тепла.
Температура воздуха при этом прогреется до 17 градусов тепла.
Жителям Екатеринбурга впору снять пуховики после недавнего снегопада и приготовиться к дождям. Всю рабочую неделю синоптики Гисметео обещают уральцам дожди. Поэтому самое время запастись зонтиками и резиновыми сапогами. Однако расстраиваться не стоит. В городе все это время будет теплая погода.
Небольшие дожди в Екатеринбурге начнутся в понедельник, 7 мая, и закончатся только в субботу, 12 мая. Больше всего осадков ожидается в четверг, 10 мая.
В понедельник и вторник в городе воздух прогреется до 9−11 градусов тепла. При этом в День победы в Екатеринбурге, 9 мая, будет особенно тепло. Столбик термометра резко подпрыгнет до +17 градусов.
На следующий день, в четверг, похолодает до 14 градусов. Но в пятницу, 11 мая, горожан ожидает вновь теплая погода до + 17 градусов.
В выходные 12 и 13 мая в городе будет солнечно и тепло до 15−17 градусов.