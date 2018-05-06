Не май месяц: в Омске неожиданно повалил снег (фото)
Такую же хмурую, дождливую, а временами снежную погоду обещают на ближайшие дни.
Такую же хмурую, дождливую, а временами снежную погоду обещают на ближайшие дни.
Самые неблагоприятные прогнозы синоптиков оправдываются. Сегодня, 6 мая, утром в Омске пошел снег. Снегопад был недолгим, но белые хлопья успели засыпать клумбы и обочины. При этом столбики термометров показывали +2 градуса.
По данным
Такая же погода ждет омичей в ближайшие два дня, 7 и 8 мая. Завтра днем повсеместно будут осадки, температура не выше +6…+11 градусов. Ночью возможны заморозки.