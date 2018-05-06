Не май месяц: в Омске неожиданно повалил снег (фото)

Самые неблагоприятные прогнозы синоптиков оправдываются. Сегодня, 6 мая, утром в Омске пошел снег. Снегопад был недолгим, но белые хлопья успели засыпать клумбы и обочины. При этом столбики термометров показывали +2 градуса.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в регионе ожидается от +3 до +8 градусов. Местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. К этой малоприятной картине добавится довольно сильный ветер, который будет достигать 7−12 м/с, а порывами до 18 м/с.