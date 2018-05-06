В мае приморцев ждет насыщенная культурная программа

Как рассказали представители театра, 9, 10, 11 и 12 мая на Приморской сцене впервые пройдут гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Приморским зрителям покажут спектакль «Евгений Онегин» по одноименному роману Александра Пушкина в постановке Римаса Туминаса при участии народных артистов России Сергея Маковецкого, Ирины Купченко, Людмилы Максаковой и хореографическую постановку «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Льва Толстого на музыку Альфреда Шнитке.

17 и 19 мая во Владивостоке впервые выступит Юдай Фукуока премьер Национального балета Японии, бронзовый призер международного конкурса артистов балета в Варне. Он исполнит главные мужские партии в балетах Адольфа Адана «Корсар» и «Жизель». Спектакли пройдут в рамках культурной программы перекрестного года Россия-Япония.