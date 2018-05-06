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08:44 (мск), источник: VLADNEWS

В мае приморцев ждет насыщенная культурная программа

В приморской мариинке пройдут интересные выступления.

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова, выступления Национального балета Японии, спектакли проекта «Валерий Гергиев детям» представят жителям и гостям региона в мае на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали представители театра, 9, 10, 11 и 12 мая на Приморской сцене впервые пройдут гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Приморским зрителям покажут спектакль «Евгений Онегин» по одноименному роману Александра Пушкина в постановке Римаса Туминаса при участии народных артистов России Сергея Маковецкого, Ирины Купченко, Людмилы Максаковой и хореографическую постановку «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Льва Толстого на музыку Альфреда Шнитке.

17 и 19 мая во Владивостоке впервые выступит Юдай Фукуока премьер Национального балета Японии, бронзовый призер международного конкурса артистов балета в Варне. Он исполнит главные мужские партии в балетах Адольфа Адана «Корсар» и «Жизель». Спектакли пройдут в рамках культурной программы перекрестного года Россия-Япония.

В Малом зале театра продолжает свою работу проект «Валерий Гергиев — детям». В мае будут показаны еще два спектакля Ольги Пикколо из цикла «Музыка песчаных сказок»: 5 мая в 12.00 и 15.00 постановка «Детский альбом стеклянного мальчика», и 6 мая в 12.00 и 14.00 «Спящая красавица, или Чудесное пробуждение». Последние спектакли в этом сезоне пройдут в июне. Юным зрителям будут показаны «Детство Моцарта, или Встреча со сверчком» (2 июня в 12:00 и 15:00), «Золушка» (3 июня в 12:00 и 14:00).

Напомним, Приморская сцена Мариинского театра действует в регионе с 1 января 2016 года по поручению Президента России об открытии в Приморье филиалов крупнейших учреждений культуры страны.

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