В мае приморцев ждет насыщенная культурная программа
В приморской мариинке пройдут интересные выступления.
В приморской мариинке пройдут интересные выступления.
Гастроли театра имени Евгения Вахтангова, выступления Национального балета Японии, спектакли проекта «Валерий Гергиев детям» представят жителям и гостям региона в мае на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как рассказали представители театра, 9, 10, 11 и 12 мая на Приморской сцене впервые пройдут гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Приморским зрителям покажут спектакль «Евгений Онегин» по одноименному роману Александра Пушкина в постановке Римаса Туминаса при участии народных артистов России Сергея Маковецкого, Ирины Купченко, Людмилы Максаковой и хореографическую постановку «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Льва Толстого на музыку Альфреда Шнитке.
17 и 19 мая во Владивостоке впервые выступит Юдай Фукуока премьер Национального балета Японии, бронзовый призер международного конкурса артистов балета в Варне. Он исполнит главные мужские партии в балетах Адольфа Адана «Корсар» и «Жизель». Спектакли пройдут в рамках культурной программы перекрестного года
Напомним, Приморская сцена Мариинского театра действует в регионе с 1 января 2016 года по поручению Президента России об открытии в Приморье филиалов крупнейших учреждений культуры страны.