Владивостокцы пожаловались на нелегальные стоянки
Полицейские отреагировали и провели проверку.
Полицейские отреагировали и провели проверку.
Сотрудники МВД снова получили очередные сигналы от горожан поводу незаконной деятельности парковщиков. После этого выехали на улицу Сельскую, Лермонтова и Народный проспект.
В результате, пишет
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Кстати.
Телефоны дежурных частей отделов полиции во Владивостоке:
отдел полиции № 1 (Ленинский район) — 226−71−71.
отдел полиции № 2 (Первомайский район) — 227−65−63.
отдел полиции № 3 (Первореченский район) — 240−38−65.
отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) — 265−53−41.
отдел полиции № 5 (Советский район) — 232−05−26.
отдел полиции № 6 (Океанский) — 238−80−03.
отдел полиции № 9 (остров Русский) — 249−09−27.