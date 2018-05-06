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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Владивостокцы пожаловались на нелегальные стоянки

Полицейские отреагировали и провели проверку.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники МВД снова получили очередные сигналы от горожан поводу незаконной деятельности парковщиков. После этого выехали на улицу Сельскую, Лермонтова и Народный проспект.

В результате, пишет пресс-служба управления МВД по Владивостоку, составили три протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Благодаря таким сигналам из народа с начала 2018 года стражи порядка составили 38 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 22 — в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Кстати.

Телефоны дежурных частей отделов полиции во Владивостоке:

отдел полиции № 1 (Ленинский район) — 226−71−71.

отдел полиции № 2 (Первомайский район) — 227−65−63.

отдел полиции № 3 (Первореченский район) — 240−38−65.

отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) — 265−53−41.

отдел полиции № 5 (Советский район) — 232−05−26.

отдел полиции № 6 (Океанский) — 238−80−03.

отдел полиции № 9 (остров Русский) — 249−09−27.

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