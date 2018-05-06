Сколько мигрантов пропали в мире с начала 2018 года

Источник: Sputnik

Соответствующее заявление сделал на брифинге во вторник пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает РИА Новости.

«По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря», — сказал он.

В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.

До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.

Отметим, власти Узбекистана предпринимают меры для улучшения ситуации с трудовой миграцией своих граждан.

Главное — это кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.

Кроме того, речь идет об увеличении числа граждан, направляемых за рубеж в рамках организованного набора.