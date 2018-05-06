Сколько мигрантов пропали в мире с начала 2018 года
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.
Соответствующее заявление сделал на брифинге во вторник
«По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря», — сказал он.
В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.
До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.
Отметим, власти Узбекистана предпринимают меры для улучшения ситуации с трудовой миграцией своих граждан.
Главное — это кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.
Кроме того, речь идет об увеличении числа граждан, направляемых за рубеж в рамках организованного набора.
Также внедряется многоступенчатая система подготовки обучения, оценки, отбора и мониторинга за трудоустройством по целевым сферами трудоустройства и работодателями.