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15:06 (мск), источник: Sputnik

Сколько мигрантов пропали в мире с начала 2018 года

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.

Источник: Sputnik

Соответствующее заявление сделал на брифинге во вторник пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает РИА Новости.

«По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря», — сказал он.

В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.

До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.

Отметим, власти Узбекистана предпринимают меры для улучшения ситуации с трудовой миграцией своих граждан.

Главное — это кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.

Кроме того, речь идет об увеличении числа граждан, направляемых за рубеж в рамках организованного набора.

Также внедряется многоступенчатая система подготовки обучения, оценки, отбора и мониторинга за трудоустройством по целевым сферами трудоустройства и работодателями.

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