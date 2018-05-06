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09:49 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане 9 мая будут изменены маршруты некоторых автобусов

Будут изменены схемы движения 26 маршрутов.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В период проведения парадного шествия «Бессмертный полк Астаны — марш мира» 9 мая c 12:30 будет ограничено и закрыто движения для транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим будут изменены схемы движения 26 маршрутов:

1. Маршрут № 2
От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — налево на ул. Янушкевича — ул. Пушкина, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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2. Маршрут № 3
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — пр. Абылай хана — ул. К. Мунайтпасова — ул. Жирентаева — ул. Петрова — ул. К. Сатпаева — пр. Б. Момышулы — пр. М. Жумабаева — прямо до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

3. Маршрут № 4
От начального остановочного пункта «Ж/М Коктал-2» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева — пр. Б. Момышулы — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

4. Маршрут № 14
От начального остановочного пункта «ж/д вокзал «Нурлы жол» до пересечения ул. Байтурсынова — ул. Сарыколь без изменения, далее направо на ул. Сарыколь, направо на пр. Кошкарбаева, налево на пр. Жумабаева, налево на ул. Балкантау, направо на ул. Обаган, далее по существующей схеме движения.

5. Маршрут № 15
От начального остановочного пункта «Ж/М «Железнодорожный» до пересечения пр. М. Жумабаева — пр. Б. Момышулы без изменений, далее прямо по пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

6. Маршрут № 18
От начального остановочного пункта «Центр ПСМП «Достық» до пересечения ул. Пушкина — ул. Кенесары без изменений, далее прямо по ул. Пушкина — ул. Кравцова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

7. Маршрут № 19
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. М. Жумабаева — ул. Б. Майлина без изменений, далее пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

8. Маршрут № 21
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. Тәуелсіздік — ул. Нажимеденова без изменений, далее направо на ул. Нажимеденова — ул. К. Аманжолова — ул. А. Байтурсынова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

9. Маршрут № 23
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

10. Маршрут № 25
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — пр. Абылай хана, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

11. Маршрут № 26
От начального остановочного пункта «Астанаинерт» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева — прямо до остановочного пункта «Ж/М «Караоткель». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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12. Маршрут № 28
От конечного остановочного пункта «Ж/М «Заречный» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — пр. Абылай хана, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

13. Маршрут № 29
От начального остановочного пункта «Детский сад «Даурен» до пересечения ул. Д. Кунаева — пр. Мәңгілік Ел без изменений, далее направо на пр. Мәңгілік Ел — ул. Сыганак — ул. Нажимеденова — ул. К. Аманжолова — пр. Р. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

14. Маршрут № 31
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

15. Маршрут № 38
От начального остановочного пункта «ЖК «Бастау» до пересечения ул. К. Сатпаева — ул. К. Мунайтпасова без изменений, далее прямо по ул. К. Сатпаева — ул. Янушкевича — ул. Пушкина, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

16. Маршрут № 40
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина без изменений, далее налево на ул. Б. Майлина — пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова — ул. Сыганак — пр. Мәңгілік Ел — ул. Д. Кунаева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

17. Маршрут № 44
От начального остановочного пункта «Ж/М «Жагалау-3» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

18. Маршрут № 47
От начального остановочного пункта «Переулка Дегелен» до пересечения пр. Кошкарбаева — пр. Жумабаева без изменений, далее налево на ул. Аманжолова — ул. Нажимеденова — ул. Калдаякова — Мангилик Ел — ул. Кунева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

19. Маршрут № 48
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал Астана-1» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

20. Маршрут № 51
От начального остановочного пункта «Акм. обл. больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — пр. М. Жумабаева без изменений, далее налево пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова — ул. Сыганак — пр. Мәңгілік Ел — ул. Д. Кунаева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

21. Маршрут № 56
От начального остановочного пункта «Ж/м «Промышленный» до пересечения ул. Балкантау — пр. М. Жумабаева без изменений, далее налево пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова — ул. Сыганак — пр. Мәңгілік Ел — ул. Д. Кунаева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

22. Маршрут № 61
От начального остановочного пункта «СШ № 81» до пересечения ул. Шалкыма — ул. Ташенова без изменений, далее направо на ул. Ташенова — ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

23. Маршрут № 71
От начального остановочного пункта «Ж/М «Көктал-2» до пересечения ул. Кравцова — ул. Пушкина без изменений, далее налево на ул. Пушкина — ул. Янушкевича — ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

24. Маршрут № 73
От начального остановочного пункта «Детский сад «Бал бала» до пересечения ул. Жубанова — ул. Кенесары без изменений, далее прямо по ул. Жубанова — налево на ул. А. Иманова — прямо по ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

25. Маршрут № 100
От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал «Нурлы Жол» до пересечения ул. Байтурсынова — ул. Аманжолова без изменений, далее направо ул. Нажимеденова — ул. Калдаякова — пр. Мангилик Ел — ул. Кунаева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

26. Маршрут № 101
От начального остановочного пункта «Акм. обл. больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — пр. М. Жумабаева без изменений, далее налево пр. М. Жумабаева — пр. Р. Кошкарбаева — ул. К. Аманжолова — ул. Нажимеденова — ул. Сыганак — пр. Мәңгілік Ел — ул. Д. Кунаева — ул. Туркестан — ул. Достык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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