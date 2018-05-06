Как изменятся маршруты наземного транспорта 7, 8 и 9 мая

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

7, 8 и 9 мая в Москве изменятся маршруты наземного транспорта. Горожан просят заранее планировать поездки.

7 мая в связи с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце с 09:00 до их окончания автобусы М1, М2, М3, М6, М27, № 144 поедут по Моховой улице к станции метро «Китай-город» без остановки у станции метро «Библиотека имени Ленина».

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8 мая в районе Солнцево с 09:30 до окончания праздничных мероприятий автобусы № 32 вместо Солнцевского проспекта будут курсировать в обоих направлениях по улице Главмосстроя — между 2-м микрорайоном Солнцева и остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе. Автобусы № 689 вместо Солнцевского проспекта поедут от 2-го микрорайона Солнцева по улице Главмосстроя.

Автобусы № 695 будут следовать между остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе и улицей Щорса в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы № 718 пойдут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы № 729 поедут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта).

Автобусы № 752 после остановки «Улица Главмосстроя, 3» будут курсировать по Солнцевскому проспекту и улице 50 лет Октября, далее своим маршрутом в обратном направлении.

8 мая в Текстильщиках с 12:00 до окончания праздничных мероприятий интервалы движения автобусов Вк, Вч, № 228, 861, С4 и троллейбусов № 27, 38 могут увеличиться.

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8 мая в районе Зябликово с 11:30 до окончания праздничных мероприятий изменятся маршруты наземного транспорта, проходящие на участке улицы Мусы Джалиля от Орехового проезда до Бесединского шоссе. Так, автобусы № 623 будут следовать в обоих направлениях по Задонскому и Хордовому проездам (вместо участка улицы Мусы Джалиля). Автобусы № 719 пойдут в обоих направлениях по Задонскому проезду без заезда на Хордовый проезд и улицу Мусы Джалиля. Автобусы № 765 отправятся в обоих направлениях по Задонскому и Хордовому проездам (вместо участка улицы Мусы Джалиля).

9 мая в Солнцеве с 10:00 до окончания мероприятий на автобусах № 793 горожане смогут отправиться в обоих направлениях по Производственной улице и Боровскому шоссе (вместо улицы Богданова).

С 13:00 до окончания мероприятий автобусы № 32 пойдут в обоих направлениях по Боровскому шоссе без заезда на улицу 50 лет Октября и Солнцевский проспект. Автобусы № 518 будут идти в обоих направлениях по Волынской улице и улице 50 лет Октября (вместо улиц Щорса и Главмосстроя). Автобусы № 686 поедут от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева по улице Авиаторов без заезда на улицу Щорса, Солнцевский проспект и Волынскую улицу.

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Автобусы № 689 будут курсировать от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева в обоих направлениях по Попутной улице, Боровскому шоссе, улицам Богданова и Главмосстроя, вновь по Боровскому шоссе, улицам 50 лет Октября, Волынской и Авиаторов. На автобусах № 695 жители смогут добраться от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева в обоих направлениях по Производственной улице и улице Авиаторов.

Автобусы № 718 пойдут в обоих направлениях по улице Авиаторов и Производственной улице (вместо улицы Щорса, Солнцевского проспекта и улицы Богданова). Автобусы № 729 будут курсировать в обоих направлениях по улице Авиаторов (вместо Волынской улицы, Солнцевского проспекта, улицы Богданова и Боровского шоссе). Автобусы № 734 поедут в обоих направлениях по улице 50 лет Октября и Волынской улице (вместо улиц Богданова, Производственной и Щорса).