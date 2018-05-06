В дни мундиаля в самарской фан-зоне сыграют «Чайф», «Дискотека Авария» и Горан Брегович
Об этом сообщила гендиректор АНО «Дирекция
Об этом сообщила гендиректор АНО «Дирекция
Как сообщает, Иртикеева, всего гостей на площадке
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Кроме трансляции матчей на площадке предусмотрена
— Будут выступать звезды российской и западной эстрады, — приводит слова Иртикеевой championat.com. — В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров.
Что касается анонсированного выступления звезд, то речь идет о группах «ДДТ», «Чайф», «Дискотека Авария». Также в Самару ожидается приезд боснийского музыканта Горана Бреговича, написавшего саундреки не к одному фильму Эмира Кутурицы.