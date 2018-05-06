Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Острый кризис»: Пушков опасается войны между РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
17:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В дни мундиаля в самарской фан-зоне сыграют «Чайф», «Дискотека Авария» и Горан Брегович

Об этом сообщила гендиректор АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Екатерина Иртикеева.

Как сообщает, Иртикеева, всего гостей на площадке фан-зоны у площади Куйбышева планируется около полумиллиона. Разом в секторе фан-зоны будет умещаться 20 тысяч человек. Площадку будут открывать за 2 часа до начала матча и закрывать примерно через 1 час после окончания трансляции.

Вход в фан-зон будет организован с 2 сторон, и 4 входа работники будут считать болельщиков, как только общее число посетителей установит отметку 20 тысяч, пускать на площадь людей не будут. По достижении количества людей 20 тысяч доступ на площадку прекратят, объявив, что мест нет.

Кроме трансляции матчей на площадке предусмотрена культурно-развлекательная программа.

 — Будут выступать звезды российской и западной эстрады, — приводит слова Иртикеевой championat.com. — В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров.

Что касается анонсированного выступления звезд, то речь идет о группах «ДДТ», «Чайф», «Дискотека Авария». Также в Самару ожидается приезд боснийского музыканта Горана Бреговича, написавшего саундреки не к одному фильму Эмира Кутурицы.

Все новости региона
Фоторепортаж: в Самаре состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь