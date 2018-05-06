В дни мундиаля в самарской фан-зоне сыграют «Чайф», «Дискотека Авария» и Горан Брегович

Как сообщает, Иртикеева, всего гостей на площадке фан-зоны у площади Куйбышева планируется около полумиллиона. Разом в секторе фан-зоны будет умещаться 20 тысяч человек. Площадку будут открывать за 2 часа до начала матча и закрывать примерно через 1 час после окончания трансляции.

Вход в фан-зон будет организован с 2 сторон, и 4 входа работники будут считать болельщиков, как только общее число посетителей установит отметку 20 тысяч, пускать на площадь людей не будут. По достижении количества людей 20 тысяч доступ на площадку прекратят, объявив, что мест нет.

Кроме трансляции матчей на площадке предусмотрена культурно-развлекательная программа.

— Будут выступать звезды российской и западной эстрады, — приводит слова Иртикеевой championat.com. — В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров.