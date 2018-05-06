Начал свою работу Региональный центр управления перевозками Самарской области
Центр будет работать, пока не развезут всех болельщиков.
Центр будет работать, пока не развезут всех болельщиков.
В 08.00 6 мая начал свою работу Региональный центр управления перевозками Самарской области. Задача РЦУП — мониторинг и управление дорожным движением, оперативное реагирование на ситуации. В центре находятся представители различных служб, в том числе и «скорых».
Центр будет работать, пока не развезут всех болельщиков, сообщает в твиттере Минтранс региона.