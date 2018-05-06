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18:00 (мск), источник: НИА Самара

Начал свою работу Региональный центр управления перевозками Самарской области

Центр будет работать, пока не развезут всех болельщиков.

Источник: РИА "Новости"

В 08.00 6 мая начал свою работу Региональный центр управления перевозками Самарской области. Задача РЦУП — мониторинг и управление дорожным движением, оперативное реагирование на ситуации. В центре находятся представители различных служб, в том числе и «скорых».

Центр будет работать, пока не развезут всех болельщиков, сообщает в твиттере Минтранс региона.

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