Очередь из фур на въезд в Литву сохраняется из-за восстановления информсистем
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск транспорта через
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск транспорта через
По информации, полученной от таможенной службы Литвы, ремонтные работы продлеваются до 11.00 6 мая. В связи с переходом литовской таможенной службой на оформление в ручном режиме движение грузового транспорта на въезд в Литву будет затруднено.
Ранее сообщалось, что 4 мая в работе информационных систем произошли сбои. Восстановление программных продуктов потребовало времени, в связи с чем прием грузовых транспортных средств сопредельной стороной осуществляется неритмично.
В целом, более 200 груженых транспортных средств, уже прошедших контроль на белорусской стороне, ожидают въезда в Литву в пунктах пропуска, перед которыми. находятся еще около 400 автомобилей.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.