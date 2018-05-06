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10:04 (мск), источник: БЕЛТА

Очередь из фур на въезд в Литву сохраняется из-за восстановления информсистем

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск транспорта через белорусско-литовскую границу затруднен из-за ремонтных работ по восстановлению программных продуктов литовской таможенной службы, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, полученной от таможенной службы Литвы, ремонтные работы продлеваются до 11.00 6 мая. В связи с переходом литовской таможенной службой на оформление в ручном режиме движение грузового транспорта на въезд в Литву будет затруднено.

Ранее сообщалось, что 4 мая в работе информационных систем произошли сбои. Восстановление программных продуктов потребовало времени, в связи с чем прием грузовых транспортных средств сопредельной стороной осуществляется неритмично.

В целом, более 200 груженых транспортных средств, уже прошедших контроль на белорусской стороне, ожидают въезда в Литву в пунктах пропуска, перед которыми. находятся еще около 400 автомобилей.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.

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