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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Исторический минимум

Откуда взялась минимальная зарплата.

Источник: Reuters

В России подняли уровень минимальной оплаты труда. В других странах про минимальную зарплату тоже не забывают — она так или иначе растет при том, что согласия в оценке экономических последствий здесь нет.

Битва за $15

Если взять главную капиталистическую державу, США, то минимальную зарплату на федеральном уровне последний раз повысили там в 2009 году, сейчас она составляет $7,5 в час.

В реальном исчислении, с учетом инфляции она с тех пор снизилась на 13%. А с 1968 года, когда минимальная зарплата в нынешних долларах была на историческом пике — $11,38 в час ($1,6 в долларах того времени), — снизилась вообще на треть. Социологические опросы показывают, что 75% американцев сегодня мечтают об уровне $9 в час; таким образом, 1968 год должен представляться им вершиной счастья. Однако контролируемый республиканцами Конгресс не выражает никакого желания пойти навстречу общественности.

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Впрочем, в США минимальный размер зарплаты, обозначенный на федеральном уровне, не является таким уж определяющим.

Некоторые штаты и муниципальные образования устанавливают уровень минимальной зарплаты по своему усмотрению.

Затянувшаяся общественная кампания «Битва за $15» привела к тому, что в 29 штатах и округе Колумбия минимальная зарплата превысила федеральный показатель, то же — в 40 муниципальных образованиях. А город Ситак, штат Вашингтон, достиг цели кампании в буквальном смысле; тамошние противники и сторонники повышения сообща потратили $264 на каждого участника голосования, чтобы привлечь его на свою сторону, это рекорд США.

Первые шаги

Первый национальный закон о минимальной зарплате был принят в 1894 году в Новой Зеландии. Затем в 1896 году ее примеру последовал австралийский штат Виктория. Там были созданы советы по зарплате, где наемные работники и работодатели были представлены в равной доле, и решения по минимальной зарплате, принятые там путем голосования, были обязательными для работодателей.

То есть уже тогда наблюдалось некоторое противоречие. С одной стороны, государство определяло уровень минимальной зарплаты. С другой — она могла варьироваться в зависимости от предприятия, отрасли или региона.

Тем не менее австралийский опыт стал моделью для британского Trade Boards Act 1909 года. В австралийском и британском варианте государство с помощью закона гарантировало минимальную зарплату всем без исключения, вне зависимости от пола и возраста.

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В США было не так. Впервые минимальная зарплата была установлена там в 1912 году в штате Массачусетс. А в 1913-м эту практику внедрили еще восемь штатов. Но решения о минимальном размере зарплаты касались только работающих женщин и детей. Дело было в позиции профсоюзов. Они выступали категорически против того, чтобы государство гарантировало минимальную зарплату основной рабочей силе — мужчинам, поскольку были жизненно заинтересованы в наращивании количества членов. Получив такие гарантии от государства, полагали профсоюзы, мужчины утратят позыв к вступлению в ряды организованных борцов с работодателями.

В 1923 году минимальная зарплата для женщин и детей была установлена законом в 15 штатах, в Пуэрто-Рико и округе Колумбия. В том же году Верховный суд США признал все эти законы недействительными. И вплоть до 1933 года в США минимальный размер зарплаты вообще никак не определялся — ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов.

В разгар Великой депрессии в 1933 году федеральным законом была введена минимальная зарплата для мужчин и женщин. Два года спустя Верховный суд признал этот закон неконституционным. Но минимальный размер оплата труда все-таки определили законом несколько штатов, а в 1938 году такой закон снова был принят на федеральном уровне — минимальная зарплата составила $0,25 в час для тех, «кто занят на предприятиях, деятельность которых затрагивает несколько штатов»; в течение семи лет ставка должна была быть повышена до $0,4 в час.

Минимальная зарплата — максимальный интерес

C началом Второй мировой войны минимальная зарплата стала предметом горячего общественного интереса. Во всяком случае, в 1940 году американская общественность только о ней и говорила. Тогда считалось, что начавшийся экономический бум обусловлен ростом расходов на оборону, которые достигли $2 млрд, а также активностью Британии в приобретении американских товаров военного назначения.

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Объем выпускаемой продукции относительно 1929-го прибавил 20%. Занятость по сравнению с 1939 годом в связи с военными заказами выросла на 1 млн человек, а в 1941-м, как прогнозировало Министерство труда, должна была увеличиться еще на 500 тыс. В ряде отраслей обозначилась нехватка рабочей силы, особенно в авиационной, где с 1939 года занятость уже выросла вдвое.

Естественно, в оборонных отраслях особую роль играет квалификация персонала, а квалифицированная рабочая сила — это дорогая рабочая сила. Тем более когда она в дефиците. В авиационной промышленности работники под руководством профсоюзов добились максимального результата в повышении минимального уровня оплаты труда. Он вырос с $0,5 до $0,62 в час. Работодатели (которые в оборонных отраслях получали значительную прибыль) в данном случае оказать сопротивление персоналу не смогли.

Федеральные власти в свою очередь увеличили размер минимальной зарплаты до $0,3 в час, напомнив, что в 1945 году будет $0,4. Кроме того, не исключалось, что в отдельных отраслях минимальная зарплата вырастет уже в 1941 году.

В воюющей Британии ситуация с минимальной зарплатой была такая. В начале 1944 году года председатель Национального апелляционного трибунала по угольной промышленности объявил, что для тех, кто трудится под землей, минимальная зарплата повышается до £5 в неделю, а для работающих на поверхности — до £4 и 10 шиллингов. При этом размер минимальной оплаты при работе по субботам и воскресеньям удваивался. Цена угля немедленно выросла (на 3 шиллинга за тонну).

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В первую неделю марта шахтеры в Южном Уэльсе прекратили работу в связи с тем, что увеличивалась только минимальная зарплата, а средняя осталась прежней. Бастовали 40 тыс. человек.

К середине месяца добыча угля в Южном Уэльсе упала на 500 тыс. тонн — с учетом тогдашних британских правил экономии топлива этого хватило бы, чтобы в течение года поддерживать огонь в 200 тыс. каминов.

В конце марта шахтеры с перевесом в 17 тыс. голосов проголосовали за то, чтобы вернуться к работе. В апреле власти заключили с ними соглашение: минимальная зарплата остается на уже установленном уровне, а шахтеры не будут требовать повышения средней зарплаты в течение четырех лет. Новость была дополнена статистикой: сообщалось, что британцы тратят 25% заработка на еду, 25% — на напитки и табачные изделия, 10% — на рентные платежи и налоги, 10% — на одежду, остальное — на горючее и «прочие потребительские товары».

США после Второй мировой войны взялись за повышение минимальной зарплаты с удвоенной энергией. Во-первых, стоимость жизни резко выросла, во-вторых, активизировались профсоюзы. Минимальную зарплату сначала подняли до $0,75, а в 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме, до $1,6. В том же году в список тех, на кого распространялось действие закона о минимальной зарплате, были включены работники розничной торговли, ресторанов и отелей. А в 1974-м к ним присоединились госслужащие и домашняя прислуга общей численностью 7 млн человек. Минимальная зарплата была повышена до $2,3 в час в 1978 году и до $3,35 в 1981-м. Закон 1989 года устанавливал перспективный уровень — $4,25 к 1991 году, но для лиц в возрасте от 16 до 19 лет предусматривалась «тренировочная минимальная зарплата» размером $3,62 в час.

МРОТ в тумане

Существуют два радикально разнящихся мнения относительно минимальной зарплаты. Первое сводится к тому, что повышение минимальной зарплаты заставляет работодателей сокращать численность работников. Таким образом, рост минимальной зарплаты ведет к росту безработицы. Из этой аргументации исходят законодатели 27 штатов США, которые запретили находящимся на их территории городам устанавливать минимальные зарплаты выше уровня, определенного штатом.

Ни один физик не согласится с тем, что вода может течь не вниз, а вверх, и точно так же ни один уважающий себя экономист не скажет, что повышение минимальной зарплаты вредит занятости. А если кто-то скажет, то, значит, он просто отрицает, что экономика — наука наравне с физикой, и ему лучше работать адвокатом, защищающим чьи-то идеологические интересы.
Джеймс Бьюкенен
Нобелевский лауреат по экономике

Второе мнение заключается в том, что повышение минимальной зарплаты просто увеличивает доходы работников. Работодатели не станут увольнять ценных работников с связи с дополнительными расходами на выплату минимальной зарплаты, ведь поиск и наем ценных работников сами по себе означают расходы, возможно, более крупные. Минимальную зарплату получают тинейджеры, которые вовсе не являются важнейшим элементом на рынке труда. Например, на них в США приходится всего 2% всех отработанных в стране часов.

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Противники повышения минимальной зарплаты утверждают, что оно ускоряет рост цен. А сторонники говорят, что получателей минимальной зарплаты нельзя назвать ключевыми производителями товаров и услуг. И что когда в 2013 году в Сан-Хосе, Калифорния, минимальная зарплата была повышена на 25%, цены в ресторанах выросли всего на 1,5%.

Кроме того, сторонники повышения минимальной зарплаты ссылаются на опыт Великобритании и Германии. В Британии общенациональная минимальная зарплата была введена в 1999 году. И специальная независимая комиссия пришла к выводу, что роста безработицы это не вызвало. Ничего страшного не произошло и после повышения минимальной зарплаты в 2016 году. Тогда она (в пересчете на доллары) стала составлять $9,8 в час для лиц старше 25 лет, то есть оказалась заметно больше, чем в США.

В Германии минимальная заработная плата была введена в 2015 году — $10,3 в час. И никаких серьезных изменений в связи с этим на тамошнем рынке труда тоже не наблюдалось.

В свою очередь противники повышения кивают на Францию. Там очень высокая минимальная зарплата, $11,3 в час, и очень высокая безработица — 10% экономически активного населения. Сторонники повышения отвечают: дело тут не в минимальной зарплате, а в очень жестком французском трудовом законодательстве.

Аргументом в пользу значительного влияния минимальной зарплаты на рынок труда служит Дания. Когда датчанину исполняется 18, его минимальная зарплата увеличивается на 40% — до $15 в час. И занятость в этой категории граждан падает на треть. Потому что работодатели предпочитают нанимать 17-летних, которые в трудовых навыках ничуть не уступают 18-летним, зато им можно платить значительно меньше.

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Еще один пример, на который ссылаются противники повышения минимального уровня оплаты труда, — американский Сиэтл. Когда городские власти повысили минимальную зарплату до $13 и заявили о намерении довести ее до вожделенной отметки $15, они заказали Вашингтонскому университету исследование на предмет последствий. В результате выяснилось, что в такой ситуации работодатели в Сиэтле склонны сокращать количество рабочих часов и даже готовы прекратить нанимать новых работников.

Запутанная ситуация с минимальной оплатой труда отражается на позиции международных организаций.

МВФ и ОЭСР очень долго считали наличие минимальной зарплаты, которая имеет свойство расти, вредным для занятости — исходя как раз из той логики, что предприниматели будут на занятости экономить.

Однако в последнее время (в том числе с учетом опыта Великобритании и Германии) и МВФ, и ОЭСР настоятельно рекомендуют своим членам использовать минимальную зарплату: указывается, что она является средством повышения благосостояния граждан и свидетельствует о сбалансированной политике на рынке труда. Но все-таки минимальная зарплата не должна быть очень уж высокой, говорится в рекомендациях.

СЕРГЕЙ МИНАЕВ

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