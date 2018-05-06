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10:26 (мск), источник: Интерфакс

В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Генеральная репетиция Парада Победы, который состоится в Москве 9 мая, стартовала в воскресенье в столице России. Как сообщили ранее в Минобороны, в параде примут участие около 13 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

Источник: РИА "Новости"

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», —, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в минувший четверг.

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По его словам, на военном параде традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники. «В том числе зенитные ракетные комплексы “Тор-М2”, боевые машины “Терминатор”, робототехнические комплексы “Уран-6” и “Уран-9”, современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы», — сказал министр обороны.

Новинки Парада Победы — пара истребителей пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с «Кинжалами», боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники.

В воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Для выполнения полётов авиации Воздушно-космических сил на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

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