В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

Источник: РИА "Новости"

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», —, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в минувший четверг.

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По его словам, на военном параде традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники. «В том числе зенитные ракетные комплексы “Тор-М2”, боевые машины “Терминатор”, робототехнические комплексы “Уран-6” и “Уран-9”, современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы», — сказал министр обороны.

Новинки Парада Победы — пара истребителей пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с «Кинжалами», боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники.

В воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.