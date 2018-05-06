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14:33 (мск), источник: Деловое сообщество

Резкое похолодание и дожди ожидают ростовчан всю неделю

Столбик термометра опустится до +18, дожди и ливни прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 760 мм рт. ст. 4 м/с

Грядущая короткая неделя и праздники для ростовчан может испортить погода. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, падать температура начнет в воскресенье, а 9 мая станет самым холодным днем недели.

Воскресенье и понедельник ростовчане проведут в комфортной температуре +22 градуса, приятный отдых после аномальной жары. Ночью температура понизится до +18, а уже во вторник, 8 мая, синоптики прогнозируют осадки. Во вторник в донской столице — до +21…+22 днем и +17…+20 — вечером. Дождь будет идти весь день, да и на парад 9 мая советуем принести зонтики. Кроме холодной погоды и +19 градусов тепла, возможны осадки. К пятнице погода установится, дожди прекратятся, но выходные будут пасмурными.

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