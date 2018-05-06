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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде 9 мая будет тепло и малооблачно

Синоптики обещают на День Победы щадящее солнышко и легкий ветерок.

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Источник: Комсомольская правда

9 мая для Волгограда — особый праздник. Поэтому и готовятся к нему волгоградцы по-особенному: на этот день запланирована масса мероприятий — и великолепный парад Победы, и шествие Бессмертного полка, акции, выставки, а вечером на «Волгоград Арене» пройдет матч за Кубок России по футболу. И естественно, горожан волнует вопрос: «А не помешает ли погода их планам?». Не помешает, уверяют синоптики. Более того, погода будет очень комфортной.

Если верить прогнозам синоптиков, 9 мая в Волгограде будет жарким: уже с утра столбик термометра будет показывать +18 градусов, а днем поднимется до отметки +25. При этом палящее солнце закроют воздушные облака, так что припекать макушки не будет. В этот день будет малооблачно и без осадков. И почти безветренно: легкий восточный ветерок — до пяти метров в секунду — будет разносить запах сирени и охлаждать горячие головы.

Так что погода будет благоволить волгоградцам, и они смогут в полной мере насладиться этим весенним ароматом Победы.

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