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12:49 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: Майские Аквариды наблюдали белорусы ночью

Метеорный поток Аквариды, или как их еще называют Майские Аквариды, могли увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая. Максимум активности звездного дождя пришелся на время после полуночи.

Метеоры двигались в направлении от созвездия Водолея. На латыни Водолей Aquarius, поэтому и поток называется Аквариды.

Прародительницей метеорного потока Майские Аквариды является комета Галлея. Это астрономическое явление можно будет наблюдать до 28 мая.

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