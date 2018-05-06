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11:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей

На одной из фотографий новорожденного принца Луи обнимает и целует его сестра принцесса Шарлотта.

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Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали первые домашние фотографии новорожденного принца Луи, на одной из которых его целует его старшая сестра принцесса Шарлотта.

Снимок, на котором принцесса Шарлотта обнимает и целует спящего принца, датируется 2 мая — ее третьим днем рождения.

На втором фото, сделанном 26 апреля, принцу Луи — всего три дня. Он полулежит на белой подушке.

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Принц Джордж, которому в июле исполнится пять лет, в этот раз на фото не попал.

Автор обеих фотографий — сама Кейт, герцогиня Кембриджская. Она запечатлела своих детей в Кенсингтонском дворце.

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Это не первый случай, когда герцогиня Кейт, увлекающаяся фотографией, публикует собственные снимки своих детей. Ранее она была автором официальных фото новорожденной Шарлотты, а также запечатлела первый день в принцессы и принца Джорджа в детском саду.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.

«Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты», — говорится в сообщении.

Принц Луи появился на свет 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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