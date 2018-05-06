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11:21 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило москвичей о возможной грозе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — МЧС России экстренно информирует жителей столицы об ожидаемой грозе и сильных порывах ветра, сообщает сайт Главного управления ведомства по Москве.

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Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

В сообщении чрезвычайного ведомства автомобилистам рекомендуют припарковать транспорт на время грозы вдали от деревьев и укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и не искать укрытия под деревьями.

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