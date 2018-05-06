МЧС предупредило москвичей о возможной грозе
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — МЧС России экстренно информирует жителей столицы об ожидаемой грозе и сильных порывах ветра, сообщает сайт Главного управления ведомства по Москве.
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — МЧС России экстренно информирует жителей столицы об ожидаемой грозе и сильных порывах ветра, сообщает сайт Главного управления ведомства по Москве.
«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13−18 м/с», — говорится в сообщении.
В сообщении чрезвычайного ведомства автомобилистам рекомендуют припарковать транспорт на время грозы вдали от деревьев и укрепленных конструкций.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и не искать укрытия под деревьями.