МЧС предупредило москвичей о возможной грозе

Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

В сообщении чрезвычайного ведомства автомобилистам рекомендуют припарковать транспорт на время грозы вдали от деревьев и укрепленных конструкций.