Жителей Воронежской области предупредили о высокой опасности возникновения лесных пожаров
Предупреждение поступило от авиалесоохраны.
Предупреждение поступило от авиалесоохраны.
В Воронежской области объявлена высокая опасность возникновения лесных пожаров в воскресенье, 6 мая. Местами в регионе средний (желтый) уровень опасности, а в некоторых районах — оранжевый (высокий) уровень опасности. Об этом предупредила федеральная авиалесоохрана.
Лесные пожары могут возникнуть
Аналогичные предупреждения выпустили по Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Ярославской областям.
Контекст
В Воронежской области ввели особый противопожарный режим с 30 апреля 2018 года. В это время запрещено въезжать в хвойные леса автомобилям, кроме специальных транспортных средств пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи,
Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.