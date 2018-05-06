Жителей Воронежской области предупредили о высокой опасности возникновения лесных пожаров

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области объявлена высокая опасность возникновения лесных пожаров в воскресенье, 6 мая. Местами в регионе средний (желтый) уровень опасности, а в некоторых районах — оранжевый (высокий) уровень опасности. Об этом предупредила федеральная авиалесоохрана.

Лесные пожары могут возникнуть из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в регионе на прошедшей рабочей неделе. Сотрудники Рослесхоза предупреждают, что в таких условиях лесные пожары могут возникать и быстро распространяться даже от незначительных источников огня: от брошенных окурков или спичек, а также оставленных в лесу бутылок и стекол. Жителей региона просят воздержаться от палов сухой травы и быть осторожнее на природе.

Аналогичные предупреждения выпустили по Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Ярославской областям.

Контекст

В Воронежской области ввели особый противопожарный режим с 30 апреля 2018 года. В это время запрещено въезжать в хвойные леса автомобилям, кроме специальных транспортных средств пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб. Также в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах нельзя разводить костры.