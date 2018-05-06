Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Серж Саргсян ушел в отставку
19:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Путеводители по Нижнему Новгороду выпустят на шести языках

Бюджет Нижегородской области заплатит за работу более 1 млн рублей.

К ЧМ — 2018 будет напечатано 8 тысяч путеводителей по Нижнему Новгороду на русском языке, 6 тысяч — на английском, 2 тысячи — на французском и столько же — на испанском и по 1 тысяче — на немецком и корейском.

Работы оплачивает бюджет Нижегородской области, из которого выделяется на оплату работ 1,107 млн рублей. Эти данные размещены на портале госзакупок.

Брошюры должны содержать информацию о достопримечательностях, музеях, туристических маршрутах, расписание матчей ЧМ-2018 и фестивалей болельщиков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершена установка туристической навигации к ЧМ-2018.

Все новости региона
 Двое маленьких детей погибли на пожаре в Дивеевском районе
Глава городского департамента строительства Щеголев пойман на взятке
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь