Педагогические университеты намерены объединить

По словам министра образования, это нужно для сокращения административных расходов. Как отметила Моника Бабук, необходимость реформы высшего образования назрела давно, хотя ректоры ей и противятся.



«Тираспольский педагогический университет в Кишиневе работает уже 20 лет. Сейчас там — всего два или три факультета. Стране нужен только один педагогический вуз. Возможно, его объединят с Государственным университетом Молдовы», — сказала министр образования Моника Бабук.



Также министр подчеркнула, что процедуру аккредитации вузов ужесточили для повышения качества высшего образования. По данным бюро статистики, число студентов в стране за последние годы сократилось на 30%. В 2012-м их было 104 тысячи, сейчас — 75 тысяч.