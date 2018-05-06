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13:10 (мск), источник: Publika.md

Педагогические университеты намерены объединить

Кишиневское представительство Тираспольского педагогического университета намерены объединить с университетом Иона Крянгэ.

Источник: Publika.md

По словам министра образования, это нужно для сокращения административных расходов. Как отметила Моника Бабук, необходимость реформы высшего образования назрела давно, хотя ректоры ей и противятся.

«Тираспольский педагогический университет в Кишиневе работает уже 20 лет. Сейчас там — всего два или три факультета. Стране нужен только один педагогический вуз. Возможно, его объединят с Государственным университетом Молдовы», — сказала министр образования Моника Бабук.

Также министр подчеркнула, что процедуру аккредитации вузов ужесточили для повышения качества высшего образования. По данным бюро статистики, число студентов в стране за последние годы сократилось на 30%. В 2012-м их было 104 тысячи, сейчас — 75 тысяч.

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