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11:40 (мск), источник: РИА Новости

Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить», — сказали в министерстве.

По данным Минобороны, вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий на маршрутах пролета репетиция авиации была отменена.

Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в 10.00 мск. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране.

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