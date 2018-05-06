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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода в Беларуси вернулась в климатическую норму, лишь Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА
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«На большей части страны стало заметно прохладнее. Если 4 мая в Минске температура достигла аномальных 30 градусов тепла, то уже 5 мая вернулась в норму — опустилась до 20 градусов. Лишь в юго-восточной части Беларуси еще сохранялись рекордно высокие температуры. Например, в Гомеле было 30,1 градуса. Предыдущий температурный рекорд в этом областном центре — 26,6 градуса — держался с 1970 года», — рассказали в Гидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха днем составит 15−20 градусов выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов. В Минске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северный, умеренный. Температура воздуха прогреется до плюс 16−18 градусов.

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