Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом

«На большей части страны стало заметно прохладнее. Если 4 мая в Минске температура достигла аномальных 30 градусов тепла, то уже 5 мая вернулась в норму — опустилась до 20 градусов. Лишь в юго-восточной части Беларуси еще сохранялись рекордно высокие температуры. Например, в Гомеле было 30,1 градуса. Предыдущий температурный рекорд в этом областном центре — 26,6 градуса — держался с 1970 года», — рассказали в Гидромете.