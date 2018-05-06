Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тыс. лет
Уровень содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли побил очередной рекорд за последние 800 тыс. лет.
Уровень содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли побил очередной рекорд за последние 800 тыс. лет.
Как пишет в субботу, 5 мая, The Independent со ссылкой на данные обсерватории
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые оказалась выше 400 ppm в 2013 году. В октябре 2017-го сообщалось, что годом ранее показатель превысил 403 ppm. При этом, как отмечают в институте океанографии Скриппса, до начала индустриальной революции уровень CO2 не поднимался выше 300 ppm.
Ученые предупреждают, что рост концентрации углекислого газа влечет за собой глобальное потепление. В начале января сообщалось, что международная команда ученых пришла к выводу о том, что более четверти территории Земли может высохнуть, если температура на планете прогреется еще на один градус Цельсия.
В 2015 году 195 стран мира, включаю Россию, подписали Парижское соглашение по климату. Стороны взяли на себя обязательство не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году. Соглашение должно сменить Киотский договор, срок которого истекает в 2020 году.