Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тыс. лет

Источник: РИА "Новости"

Как пишет в субботу, 5 мая, The Independent со ссылкой на данные обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, в течение всего апреля 2018 года концентрация вещества превысила 410 частей на миллион (410 ppm). Отмечается, что среднемесячный показатель превысил этот уровень впервые в истории наблюдений.

Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые оказалась выше 400 ppm в 2013 году. В октябре 2017-го сообщалось, что годом ранее показатель превысил 403 ppm. При этом, как отмечают в институте океанографии Скриппса, до начала индустриальной революции уровень CO2 не поднимался выше 300 ppm.

Ученые предупреждают, что рост концентрации углекислого газа влечет за собой глобальное потепление. В начале января сообщалось, что международная команда ученых пришла к выводу о том, что более четверти территории Земли может высохнуть, если температура на планете прогреется еще на один градус Цельсия.