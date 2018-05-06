Гигантский аэростат «Россия» совершил рекордный перелет в Крым

Как сообщили «РГ» в Благотворительном фонде святителя Луки, который является организатором перелета, мероприятие приурочено к победе в Великой Отечественной войне.

Пилотировал «Россию» Президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. На оболочке шара нанесены Государственный флаг России и флаги всех субъектов Российской Федерации, что символизирует единство страны. Также там представлены четыре ордена Великой Отечественной войны.