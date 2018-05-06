Сотни волшебных шаров засияли на фестивале в Минске
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни минчан приняли участие в сказочном световом флэшмобе в субботу в минском парке развлечений Dreamland.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни минчан приняли участие в сказочном световом флэшмобе в субботу в минском парке развлечений Dreamland.
Гостей мероприятия развлекали зажигательные барабанщицы, скрипачка, певцы, а также театральные артисты со светодиодной программой.
Праздник волшебных шаров проходит в рамках большого
После наступления заката центральная площадь парка превратилась в большое светящееся волшебное поле. Получился отличный фон, чтобы сделать селфи или просто красивую фотографию для соцсетей, чем и пользовались подростки, не выпуская телефоны из рук.
Однако больше всего было зрителей с детьми, которые с радостью махали светящимися шарами и просто наслаждались происходящим. Шары можно купить на месте, также на территории работает несколько точек со
Фестиваль продлится два дня, сегодня организаторы обещают фаер и световое неоновое шоу от театра «Элементаль». Также будут выступать музыканты, а все гости могут принять участие в конкурсах от ведущих. Начало, как и прежде, в 21:00, вход свободный.