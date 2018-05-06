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14:30 (мск), источник: Sputnik.by

Сотни волшебных шаров засияли на фестивале в Минске

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни минчан приняли участие в сказочном световом флэшмобе в субботу в минском парке развлечений Dreamland.

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фотографий

Гостей мероприятия развлекали зажигательные барабанщицы, скрипачка, певцы, а также театральные артисты со светодиодной программой.

Праздник волшебных шаров проходит в рамках большого арт-проекта, который также включает в себя фестиваль красок холи.

После наступления заката центральная площадь парка превратилась в большое светящееся волшебное поле. Получился отличный фон, чтобы сделать селфи или просто красивую фотографию для соцсетей, чем и пользовались подростки, не выпуская телефоны из рук.

Однако больше всего было зрителей с детьми, которые с радостью махали светящимися шарами и просто наслаждались происходящим. Шары можно купить на месте, также на территории работает несколько точек со стрит-фудом. Полноценно перекусить в них не получится, зато можно купить сладости или попкорн.

Фестиваль продлится два дня, сегодня организаторы обещают фаер и световое неоновое шоу от театра «Элементаль». Также будут выступать музыканты, а все гости могут принять участие в конкурсах от ведущих. Начало, как и прежде, в 21:00, вход свободный.

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