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13:15 (мск), источник: Sputnik.md

Старуш: если блюдо в ресторане не понравилось, вы не обязаны платить

Глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, можно ли отказаться от заказа, и что делать, если блюдо не понравилось.

Источник: Sputnik.md

Делая заказ в кафе или ресторане, посетители часто сталкиваются с тем, что блюдо приходится слишком долго ждать, а принесенная еда не оправдывает ожиданий. Глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, можно ли отказаться от уже вынесенного блюда.

«Вы должны спросить, за сколько вам принесут обед. Если вам сказали пять минут, а на шестой вам его еще не принесли — вы легко можете отказаться от заказа. Что касается уже вынесенных блюд, вы можете отказаться от него, если оно вам не нравится. Если оно слишком соленное, перченное, пережаренное и так далее, вы всегда можете отказаться. Официант всегда должен спросить, что вы предпочитаете, любите ли вы соленное, или слишком острое», — отметил Денис Старуш.

По словам собеседника, если официант не уточнил ваши предпочтения, при заказе напитка принес вам самый дорогой — стоит от него отказаться.

«Если вы заказали воду, или любой другой напиток, и вам принесли самый дорогой — вы можете от него отказаться. Они не могут приносить все по своему усмотрению. Если вместо бутылки воды за 10 лей они принесли ту, которая стоит 50 — можете не платить», — подчеркнул эксперт.

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