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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Летевший в Москву самолет сел в Екатеринбурге из-за курившего в туалете пассажира

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга совершил в воскресенье из-за курившего на борту пассажира самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту “Кольцово” города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением Улан-Удэ — Москва, курившего на борту воздушного судна», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

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Уточняется, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После этого к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

«В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате», — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

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