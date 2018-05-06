Летевший в Москву самолет сел в Екатеринбурге из-за курившего в туалете пассажира

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту “Кольцово” города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением Улан-Удэ — Москва, курившего на борту воздушного судна», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

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Уточняется, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После этого к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

«В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате», — говорится в сообщении.