Летевший в Москву самолет сел в Екатеринбурге из-за курившего в туалете пассажира
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга совершил в воскресенье
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга совершил в воскресенье
«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту “Кольцово” города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением
Уточняется, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После этого к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.
«В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель
Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).