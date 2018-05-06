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16:28 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге прошла в воскресенье без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Утром перед началом репетиции было ограничено автомобильное движение по части Невского проспекта, прилегающего к Дворцовой площади.

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Также частично перекрыли Дворцовую площадь, где выстроились парадные колонны участников мероприятия. Для некоторых петербуржцев такие ограничения стали неприятным «сюрпризом», из-за чего несколько спешивших горожан, по их словам, опоздали на работу.

Однако большинство оказавшихся на площади в день генеральной репетиции людей знали о мероприятии. Многие привели с собой детей и снимали марширующие колонны на мобильные телефоны.

Несмотря на ранний час и утреннюю прохладу, к 10 утра на Дворцовой площади было оживленно. Люди с нетерпением ждали начала репетиции, многие пришли на нее с праздничным настроением.

Особый восторг зрителей вызвало появление на Дворцовой площади механизированной колонны, в которой по брусчатке проехали более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400.

Гусеницы 20 единиц техники были оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом». Возглавил колонну бронемашин легендарный танк Т-34 с боевым знаменем.

Генеральная репетиция парада прошла без заминок и инцидентов, время ее проведения составило порядка часа.

Всего в военном параде в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии. В парадном строю авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.

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