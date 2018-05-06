Дождь, снег, ветер. Синоптики предупредили о непогоде в Свердловской области
В ближайшее время в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, на севере с мокрым снегом, порывы ветра до 16 метров в секунду, сообщили НаканунеRU в
В ближайшее время в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, на севере с мокрым снегом, порывы ветра до 16 метров в секунду, сообщили НаканунеRU в
В период непогоды МЧС России рекомендует жителям не планировать походы и отдых на природе, ограничить работы на открытом воздухе и высоте. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может привести к подтоплению прибрежной зоны.
Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи.
Отметим, что круглосуточный мониторинг за функционированием систем жизнеобеспечения населения осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.
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