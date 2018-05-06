В Ташкенте получили паспорта 18 новых граждан Узбекистана
Документы новоявленным гражданам вручил и. о. хокима Ташкента.
Документы новоявленным гражданам вручил и. о. хокима Ташкента.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу, 5 мая, 18 человек получили гражданство республики.
Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вручил им паспорта в торжественной обстановке.
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Глава столичной администрации поздравил новоявленных граждан со значимым событием в их жизни.
Среди участников мероприятия были народные депутаты, активисты и представители общественности.