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14:12 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте получили паспорта 18 новых граждан Узбекистана

Документы новоявленным гражданам вручил и. о. хокима Ташкента.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу, 5 мая, 18 человек получили гражданство республики.

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вручил им паспорта в торжественной обстановке.

Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, указанные граждане получили новые паспорта согласно указу президента Шавката Мирзиёева от 5 апреля.

Глава столичной администрации поздравил новоявленных граждан со значимым событием в их жизни.

Среди участников мероприятия были народные депутаты, активисты и представители общественности.

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