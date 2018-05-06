В Ташкенте получили паспорта 18 новых граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу, 5 мая, 18 человек получили гражданство республики.

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вручил им паспорта в торжественной обстановке.

Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, указанные граждане получили новые паспорта согласно указу президента Шавката Мирзиёева от 5 апреля.

Глава столичной администрации поздравил новоявленных граждан со значимым событием в их жизни.